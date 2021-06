Hochradioaktiver Müll : Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager ist Geduld gefragt

Berlin Seit Jahren ist die Suche nach einem dauerhaften Lager für hochradioaktiven Müll umstritten. Interessierte Bürger können sich in einem Beteiligungsprozess einbringen, Umweltministerin Schulze lobt das Verfahren als „wissenschaftsbasiert“ und „transparent“. Doch manch einem geht die Eingrenzung der potenziellen Standortregionen nicht schnell genug.

Die Suche nach einem dauerhaften Endlager für den Atommüll in Deutschland geht in die nächste Runde, allerdings ist weiterhin nicht mit einer schnellen Eingrenzung der in Frage kommenden Regionen zu rechnen. Noch bis Samstag findet die sogenannte „Fachkonferenz Teilgebiete“ statt, bei der sich interessierte Bürger im Prozess der Endlagersuche einbringen können. Es ist der zweite von insgesamt drei Beratungsterminen in dem mehrmonatigen Beteiligungsverfahren, das im Standortauswahlgesetz festgelegt ist. Die Endlagersuche sei eine „große, gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) unserer Redaktion. „Ihr erfolgreicher Abschluss kann nur gelingen, wenn alle verantwortlichen Akteure frühzeitig und konstruktiv zusammenarbeiten.“ Das Verfahren verdiene Vertrauen, so Schulze.