Wachsender Druck Frankreichs in der EU Atomkraft? Mais oui!

In Deutschland lautet die Antwort auf die Frage nach Atomkraft? seit zwölf Jahren auch offiziell „Nein danke“. Permanent sinkt die Zahl der Meiler. Von einst 19 auf sechs, nun drei und in einem Monat auf Null. Doch deutsche Diplomaten stoßen in Brüssel auf eine andere Dynamik. Waren es vor zwei Jahren noch acht EU-Staaten, die in einem Brief an die EU-Kommission für die Kernkraft als klimaschützende Energieerzeugung warben, unterschrieben vor einem Monat bereits neun Länder ein ähnliches Schreiben. Im Vorfeld intensiver Verhandlungen zu neuen einschlägigen EU-Vorgaben haben sich nun bereits elf Länder zu einer Atom-Allianz zusammengefunden. Treibende Kraft dahinter ist Frankreich. Je lauter Deutschland „Nein danke“ sagt, desto schriller wird das französische „Mais oui!“ dagegengehalten. Europaweit will Paris „Kernkraft - na klar“ zur Devise gegen Klimakollaps und Energienotstand machen.