Vor Bund-Länder-Gipfel Asylverfahren in Drittstaaten: Faeser dämpft Erwartungen

Die Idee der Asylverfahren in sogenannten Drittstaaten steht auch im Mittelpunkt der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, die am Donnerstag parallel in Berlin stattfand. Für den Nachmittag ist ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz geplant, zu dem auch Faeser erwartet wird. Sie hat in den letzten Wochen eine Drittstaaten-Regelung von Experten prüfen lassen und will die Ergebnisse bei der Sitzung im Kanzleramt vorstellen.