Merz trifft den Kanzler erneut am Freitag Scholz umwirbt die Union in der Migrationsfrage

Die Debatte zur Migrationspolitik soll nicht das einzige, aber das beherrschende Thema der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag sein. Kommunen und Länder warnen seit Monaten vor einer Überforderung wegen der hohen Asylbewerberzahlen in diesem Jahr. Neben der Begrenzung der Zahl der Geflüchteten fordern die Länderchefs mehr Geld vom Bund für Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten. Dazu lässt sich Scholz vor der Konferenz bislang nicht in die Karten schauen. Finanzielle Zugeständnisse des Bundes an die Länder sind vor dem Hintergrund der knappen Haushaltsmittel im kommenden Jahr schwierig. Bei der jüngsten Steuerschätzung zeigte sich, dass die Länder bereits einen deutlich größeren Teil der gesamten Steuereinnahmen erhalten, weil der Bund in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gunsten der Länder auf Steueranteile verzichtet hat.