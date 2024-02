Politischer Aschermittwoch Von „wilden Männern“ und wütenden Bauern

CSU: Mittlerweile trifft sich die Partei in der riesigen Passauer Dreiländerhalle im Gewerbegebiet. Eigentlich kommt da am Vormittag nur mäßig Stimmung auf. Doch die Söder-Show in Passau beginnt bereits kurz nach halb elf. Der bayerische Ministerpräsident braucht keine Warmlauf-Phase, hat sich Strauß als Anstecker ans Revers geheftet. Und fackelt nicht lange: „Achtung, Achtung, hier ist die CSU, hier ist Bayern!“, ruft der CSU-Chef Richtung Berlin. Die dortige Ampelkoalition habe ihre Chance gehabt, doch jetzt sei die Zeit für Neuwahlen. „Die Ampel muss weg!“, fordert Söder. Sie sei die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten, in den Sympathiewerten liege sie irgendwo „zwischen Strafzettel, Steuererklärung und Zahnwurzelbehandlung“. Söder arbeitet sich besonders an den Grünen ab. „Die Grünen sind out“, sagt Söder. „Wir als CSU wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, kein Schwarz-Grün“, sagt Bayerns Ministerpräsident und stellt sich damit klar gegen die Position von CDU-Chef Friedrich Merz, der kürzlich eine Zusammenarbeit mit den Grünen nicht kategorisch ausschließen wollte. Auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lässt er kein gutes Haar. „Schönen Dank für die Frage, aber ich erinnere mich an nichts. Das bleibt von Olaf Scholz!“, ruft Söder. Söder grenzt sich zugleich klar von der AfD ab. „Höcke und die AfD, sie wollen uns an Putin ausliefern.“ Die AfD sei die fünfte Kolonne Moskaus. „Die wirklich vaterlandslosen Gesellen, die hocken bei denen. Die reden über Deportationen von Millionen Deutschen mit ausländischen Wurzeln.“ Das seien Gastronomen, Krankenpfleger, Unternehmer. „Wir sind dankbar dafür, was sie leisten für unser Land“, sagt Söder an die Adresse der Einwanderer. „Jeder und jede ist uns lieber als Höcke. Wenn jemand ausreisen soll, dann doch Höcke zu Putin. Gute Reise nach Moskau, Herr Höcke!“