Europäische Arzneimittelbehörde Ema macht Weg für Zulassung von Corona-Impfstoff frei : Die Impfungen mögen beginnen

Auch wenn für eine dauerhafte Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes in den EU-Staaten noch einige Schritte fehlen: Nach dem Okay der Europäischen Arzneimittelbehörde Ema, hier die Zentrale in Amsterdam, sollen noch vor dem Jahreswechsel die ersten Menschen geimpft werden. Foto: dpa/Peter Dejong

Brüssel Die Europäische Arzneimittelbehörde Ema hat den Weg für die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU freigemacht. Alle Mitgliedstaaten wollen ab dem 27. Dezember ihre Bürger impfen.

Geprüft und für gut, sicher und wirksam befunden: Mit der Empfehlung, den Anti-Coronavirus-Impfstoff BNT162b2 des Herstellers Biontech zuzulassen, hat die Europäische Arzneimittel-Behörde Ema am Montag den Weg für den Beginn der Impfungen am 27. Dezember faktisch freigemacht. Auch wenn in Deutschland noch eine Prüfung des das Paul-Ehrlich-Instituts nötig ist, dürften die Impfzentren hierzulande und in den übrigen EU-Staaten bis Dienstagabend die zugeteilten Dosen erhalten. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Impfung gegen das Coronavirus.