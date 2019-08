Interview mit Bork Bretthauer von Pro Generika : „Das sollte ein Weckruf für die Politik sein“

Berlin Der Geschäftsführer des Verbands „Pro-Generika“ spricht über die derzeitigen Engpässe bei Arzneien, politische Ursachen – und mögliche Gegenrezepte.

BRETTHAUER Die gesundheitspolitische Maßgabe war es, vor allem die Kosten der Arzneimittelversorgung für die gesetzlichen Krankenkassen zu senken. Das Mittel dafür sind Rabattverträge zwischen Kassen und Herstellern. Auch Krankenhäuser bildeten Einkaufgemeinschaften, um die Preise zu senken. Das hat zu den gewünschten Einsparungen geführt, aber eben auch zu der Nebenwirkung, dass sich die Herstellung mancher Präparate nicht mehr rechnet. In der Folge kaufen Unternehmen die Wirkstoffe zum Beispiel in Asien statt in Europa, wodurch die Lieferketten störungsanfälliger geworden sind.

Ihr Appell wurde bereits erhört. Erst vor wenigen Tagen ist das sogenannte Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung in Kraft getreten.

BRETTHAUER Der Glaube, die Unternehmen seien nicht an einer sicheren Arzneimittelversorgung interessiert, ist abwegig. Die Hersteller versuchen jeden Tag, den Bedarf in Deutschland zu decken. Aber die Marktverengung findet ja längst nicht mehr nur in Deutschland statt, sondern auf dem gesamten Weltmarkt. Auch, weil es dort immer weniger Wirkstoff-Hersteller gibt. Kurzfristig wird man das nicht ändern können. Also muss man sich auf die Vorschläge konzentrieren, die auf dem Tisch liegen. Und dazu gehört eben zuallererst eine echte Verpflichtung der Krankenkassen, sich bei Rabattverträgen auf mindestens jeweils drei Anbieter zu fokussieren, um das Ausfallrisiko zu minimieren.