Zahlen für die Bundesländer : Armutsrisiko in Ost und West nähert sich an

Mitarbeiter der Bremerhavener Tafel bereiten Obst und Gemüse vor. In Bremen waren im vergangenen Jahr 22,7 Prozent der Menschen von Armut bedroht. Foto: Carmen Jaspersen.

Wiesbaden Das Armutsrisiko in Deutschland ist regional immer noch sehr unterschiedlich verteilt, aber Ost- und Westdeutschland nähern sich an. Das teile das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag auf Basis des Mikrozensus mit.

Von dpa

Die Armutsgefährdungsquote ist ein Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut. Während im vergangenen Jahr in Bayern (11,7 Prozent) und Baden-Württemberg (11,9 Prozent) etwa jeder achte bis neunte Mensch von Armut bedroht war, war es in Bremen (22,7 Prozent) fast jeder Vierte.

Wie die Erhebung weiter ergab, ist das Risiko zu verarmen in den neuen Bundesländern und Berlin mit 17,5 Prozent zwar weiterhin höher als in den alten Bundesländern (15 Prozent). Allerdings näherten sich Ost und West zunehmend an.