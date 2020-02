Neue Zahlen : Viele Menschen sind trotz Job armutsgefährdert

Berlin Arbeiten schützt nicht immer vor drohender Armut. Das zeigen neue Zahlen.

Jeder vierte Armutsgefährdete in Deutschland ist erwerbstätig. Ein weiteres knappes Viertel der Menschen, die mit ihrem Geld kaum über die Runden kommen, sind Rentner im Alter von mindestens 65 Jahren. Das zeigt eine aktuelle Datenübersicht des Statistischen Bundesamtes zur „Struktur der einkommensarmen Bevölkerung“, die unserer Redaktion vorliegt.

Demnach gab es im Jahr 2018 unter den Armutsgefährdeten in Deutschland hauptsächlich vier große Gruppen. 25,4 Prozent gingen einer Beschäftigung nach. Weitere knapp 23 Prozent waren Rentner, fast 21 Prozent Kinder und Jugendliche. Zur vierten Gruppe (24,2 Prozent) zählten unter anderem Erwerbsgeminderte und die so genannte stille Reserve, also zum Beispiel Menschen, die sich entmutigt von der Jobsuche zurückgezogen haben. Erwerbslose stellen mit 6,7 Prozent die fünfte Gruppe. Bei dieser Einstufung wurden allerdings nur jene erfasst, die nicht einmal eine Stunde wöchentlich erwerbstätig sind.