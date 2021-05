CSU-Programmkonferenz : Doppeldeutige Signale der Versöhnung zwischen Laschet und Söder

CSU-Chef Markus Söder (l) und CDU-Chef Armin Laschet sprechen zum Auftakt der virtuellen Programmkonferenz der CSU. Foto: dpa/Peter Kneffel

Berlin Erstmals seit der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union treten CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder gemeinsam auf. Söder sendet in Form einer Tassen-Aufschrift zweideutige Signale. Und Laschet will sich als Modernisierer in Stellung bringen.

Von Jana Wolf

Die Hauptbotschaft von CSU-Chef Markus Söder steht auf seiner Tasse. „Alles wird gut“ ist in dicken schwarzen Lettern auf den weißen Becher gedruckt, aus dem Söder einen kräftigen Schluck nimmt, nachdem er gemeinsam mit seinem Generalsekretär Markus Blume die virtuelle Programmkonferenz der CSU am Donnerstagabend eröffnet hat. Nicht zum ersten Mal kommuniziert Söder via Tasse, schon beim CSU-Parteitag im September vergangenen Jahres warnte er mit der Aufschrift „Winter is coming“ vor den Risiken des bevorstehenden Corona-Winters. Diesmal soll das Signal positiver sein: Alles wird also gut.

In diesem Satz schwingt zugleich aber auch mit, dass bisher eben nicht alles gut war. Nun ja, es liegen harte Corona-Monate zurück, endlich sinken die Infektionszahlen und die lange ersehnte Erleichterung deutet sich an. Doch Söders „Alles wird gut“ lässt sich ebenso auf das Verhältnis der beiden Schwesterparteien CDU und CSU beziehen. Der hartn Machtkampf zwischen dem CSU-Chef und CDU-Chef Armin Laschet hat der Einigkeit der Union einen schweren Knacks verpasst. Die Tasse ist ein Signal der Versöhnung, dessen Doppeldeutigkeit bei dem sendungsbewussten Söder ganz bestimmt kein Zufall ist.

Und so richtet sich die Botschaft keineswegs nur an die eigene Basis, die bei der Online-Veranstaltung eigentlich im Fokus stehen soll. Denn mit ihrer Programmkonferenz starten die Christsozialen in das Beteiligungsverfahren für das Wahlprogramm, das final am 20. und 21. Juni in den Präsidien von CDU und CSU beschlossen werden soll. Sie richtet sich natürlich auch an Ex-Kontrahent Laschet, der als prominenter Gast an diesem Abend per Videoschalte teilnimmt und zu Beginn ein kuzres Grußwort spricht. Alle Augen richten sich auf diesen Auftritt, schließlich ist es der erste gemeinsame Auftritt von Laschet und Söder seit der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur am 20. April. Es mag ein Zufall sein, dass dieses Zusammentreffen wieder auf den 20. fällt.

Woher genau der Kanzlerkandidat zugeschaltet ist - aus Aachen? aus Berlin? - können weder Söder noch Blume genau sagen. So eng ist der Kontakt dann doch wieder nicht. Aber geschenkt, viel wichtiger ist es den beiden Parteichefs, nun nach vorne zu blicken und die inhaltlichen Leitplanken für den gemeinsam Wahlkampf abzustecken. Die Zeit drängt: In gut vier Monaten steht bereits die Bundestagswahl an, in wenig mehr als drei Monaten startet bereits die Briefwahl. In Umfragen behaupten die Grünen seit mehreren Wochen ihren Vorsprung vor de Union. Sowohl der CDU-Chef, als auch der CSU-Chef arbeiten sich an diesem Arbeit mehrfach an den Grünen ab, werfen ihnen Doppelmoral und in Sachen Klimaschutz ein „Fridays-for-Future-Maximalkonzept“ (Söder) vor.

Und so ist Armin Laschet in seiner Rede sichtlich darum bemüht, Söders positive Botschaft mit Inhalten zu unterlegen. Der „Impfturbo“ sei eingelegt, und man habe in den vergangenen Wochen gezeigt, wie „leistungsstark eigentlich unsere Verwaltungen und die vielen Ehrenamtlichen vor Ort in den Impfzentren“ seien. Dass an manchen Tagen ein Prozent der Bevölkerung geimpft worden sei, das seien „riesige Summen“. „Ich glaube, die Menschen spüren auch, dass wir trotz all der Schwierigkeiten, die wir noch haben, gut durch diese Pandemie gekommen sind, jedenfalls im Vergleich mit anderen Ländern“, sagt der Kanzlerkandidat. Seine Stoßrichtung ist klar: Mit ausklingender Pandemie will Laschet die Union als die politische Kraft darstellen, die das Land durch die Krise geführt habe. Mehrfach kommt er auf die „Regierungsverantwortung“ zu sprechen, die die Union in den 16 Jahren der Kanzlerschaft Angela Merkels getragen habe - auch das in klarer Abgrenzung zu den Grünen. Weltfinanzkrise, Euroschuldenkrise, Flüchtlingskrise und jetzt die Pandemie - „Vier riesige Krisen, die CDU und CSU in Regierungsverantwortung in diesen Jahren bewältigen mussten“, sagt Laschet. Und wie geht es nach der Pandemie weiter? Das viel zitierte „Modernisierungsjahrzehnt“ ist Laschets Antwort darauf. „Markus Söder drängt ja, genauso wie ich, immer drauf, dass wir uns jetzt modern aufstellen müssen“, sagt er in Anspielung auf die Sticheleien des CSU-Chefs, der sich selbst gerne als den Progressiveren darstellt. Kurzarbeit, drohende Arbeitslosigkeit und Insolvenzen, dazu die große Herausforderung des Klimawandels, die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, die Versöhnung von Stadt und Land - das alles bringt nach Laschets Darstellung große Unsicherheiten mit sich. Nun sei es wichtig, „dass wir wieder so gut dastehen wie vor der Krise“. Bei der Frage, wer dieses Modernisierungsjahrzehnt gestalten könne, ist für Laschet eines klar: „Rot-rot-grün ist es nicht.“

Söder nickt Laschets Punkte am Ende ab. Anfügen will er noch, dass es nicht nur Rot-rot-grün zu verhindern gelte, sondern auch eine Ampel-Koalition. „Richtig sympathisch ist es nur, wenn die Union die Regierung stellt, und zwar von der Spitze weg.“ Und direkt an Laschet gerichtet, sagt Söder, in betont jugendlicher Wortwahl: „Wir werden das schon irgendwie rocken.“ Laschet könne sich „auf die Unterstützung de CSU“ verlassen. Irgendwie soll also alles gut werden.