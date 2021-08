Wahlkampfendspurt der Union : „Ich werde kämpfen mit allem, was ich kann“ - Laschet schwört Union auf Sieg ein

Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht beim zentralen Wahlkampfauftakt von CDU und CSU. Foto: Michael Kappeler/dpa. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Union will die Trendwende im Wahlkampf schaffen. Dazu trifft sich die Führung von CDU und CSU im Berliner Tempodrom. Kanzlerkandidat Laschet erhofft sich angesichts schwacher Umfragewerte Rückenwind, gibt sich kämpferisch. Eine prominente Rednerin warf sich für ihn ins Zeug.

Von Kerstin Münstermann

Der Wahlkampf-Bus des Kandidaten steht schon früh vor dem Berliner Tempodrom bereit. Das Konterfei Armin Laschets prangt auf dem Auto - er selbst kommt um kurz nach halb elf mit dem Dienstwagen. „Wahlkampf heißt Kampf, heute geht es los“, sagt der CDU-Vorsitzende nach dem Aussteigen. Es wirkt ein wenig, als mache er sich selbst Mut. Die Rede, die er gleich zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase halten wird - sie ist wichtig.

Laschet wirkt zu Beginn nervös, die Stimmte kratzt ein wenig: Er kommt sofort auf die Außenpolitik zu sprechen und betont die Unterstützung für die Soldaten in der gefährlichen Afghanistan-Mission. Es gehe jetzt vor allem darum, Menschenleben zu retten. Dann müssten die Fehler aufgearbeitet werden. „Es kann kein Weiter so in der Außen-und Sicherheitspolitik geben“, sagt Laschet. Er fordert mehr deutsche Anstrengungen für die Verteidigung, das in der Nato vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben sei einzuhalten.„Wir erwarten von jedem potenziellen Koalitionspartner, dass er eine klare Orientierung in der Außen- und Sicherheitspolitik für unser Land hat.“

Wenig später schlägt er den Bogen zur inneren Sicherheit, die einen hohen Stellenwert bei der Union einnehme. Und Laschet attackiert die SPD. SPD-Chefin Saskia Esken etwa werde im Moment versteckt gehalten, damit sie nicht sage, was sie vorhabe, sagt er ironisch. SPD-Kandidat Olaf Scholz wiederum wolle Kanzler werden und schließe ein Bündnis mit der Linken nicht aus. „Mein Appell an Olaf Scholz: ... Sagen Sie doch klipp und klar: Extreme von links und rechts kommen für uns nicht in Betracht“, betont Lascht. „Ich werde kämpfen mit allem, was ich kann, dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird“, sagt er unter Applaus.

Im Fall einer Regierungsübernahme, so kündigt der NRW-Ministerpräsident weiter an, werde er zuerst eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland angehen. „Wir müssen hier anders arbeiten, sonst wird der Kampf gegen den Klimawandel nicht gelingen“. So müsse zum Beispiel der Ausbau der Stromtrassen viel schneller gehen als bisher. Nötig sei dabei ein Konsens von Wirtschaft, Gewerkschaften und Umweltschutzverbänden.

Auch macht der Unions-Kandidat deutlich, dass es mit der Union keine Steuererhöhungen geben werde. Man dürfe die wirtschaftliche Erholung nun nicht abwürgen, unterstreicht er.

Es ist eine ordentliche Rede, die Laschet hält, er gibt sich kämpferisch, macht inhaltliche Punkte. Der ganz große Wurf ist es nicht. Und viele Wahlkämpfer der Union hätten einen solchen Auftritt schon vor ein paar Wochen erwartet.

Doch Laschet erhält an diesem Samstag prominente, seltene Unterstützung: Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst ist es, die in ihrer Rede im Tempodrom betont, dass sie sich als Regierungschefin nach der Aufgabe des CDU-Vorsitzende aus parteipolitischen Dingen möglichst herausgehalten habe. „Amtsvorgänger, die ihre politische Arbeit beenden, sollten sich zurücknehmen, das ist meine Haltung und meine feste Überzeugung“, sagt die CDU-Politikerin. Nun aber gelte es für einen Wahlsieg von CDU und CSU zu kämpfen

Merkel hebt vor allem die persönlichen Eigenschaften des Kandidaten hervor: „Ich habe Armin Laschet in all den Jahren als einen Menschen und Politiker erlebt, für den das C im Namen unserer Partei nicht irgendein Buchstabe ist, sondern bei allem, was er getan hat und tut, der Kompass war.“ Er habe es als erster Integrationsminister und auch als NRW-Ministerpräsident geschafft, Brücken zu bauen. Eine solche Politik hatte Merkel stets auch als ihre eigene Richtschnur beschrieben. Sie sei „zutiefst überzeugt", dass der Laschet der nächster Bundeskanzler werde, sagt die Kanzlerin. Es war eine deutliche Aussage, auf die der Kandidat lange gewartet hat.

Dann kommt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Tempodrom auf die Bühne. Er legt unverblümt los. „Es ist nicht die Frage, mit wem wir regieren, sondern möglicherweise ob“, macht er den Ernst der Lage deutlich. „Es ist nichts verloren, es ist die Zeit endlich zu kämpfen. Ich habe keinen Bock auf Opposition“, ruft Söder in die Halle. Es dürfe jetzt nicht mehr darum gehen, „welcher Lebenslauf gut, welcher Lacher wichtig war“. Es gehe um Grundsätzliches: „Ich will für Deutschland keine linke Oppositionspartei.“

Laschet könne sich dabei auf ihn verlassen, „ das ist ernst gemeint“. Der Aachener wird es gern gehört haben. In den letzten Wochen waren die Störmanöver aus Bayern immer stärker geworden. Deswegen gibt es auch Beifall der rund 100 Wahlkämpfer in der Halle als Söder eigentlich Selbstverständliches ausspricht: „Ich will, dass Armin Laschet Kanzler wird und nicht Olaf Scholz oder Annalena Baerbock. Lasst uns nicht in Sack und Asche gehen, wir sind die Union“, betont Söder. Es brauche jetzt „die zweite Luft“ sagt der CSU-Chef und vergleicht den Wahlkampf mit einem Fußballspiel. Die Union sei nicht die Mannschaft, die bei einem Ausgleichstor aufhören würde, zu kämpfen.

Doch die Ausgangslage für den Wahlkampfendspurt ist nicht gut für die Union: In den Umfragen hatte die Union zuletzt dramatisch verloren, während die SPD zulegte und zum Teil an den Grünen vorbei auf Platz zwei zog. In der Frage der Kanzlerpräferenz liegt SPD-Kandidat Scholz deutlich auf Platz eins. Laschets persönliche Umfragewerte haben pünktlich zum Auftakt der heißen Wahlkampf-Phase einen Tiefstwert erreicht.

In der CSU, aber auch in Teilen der CDU, war man über die Art des Wahlkampfes entsetzt. Laschet mache zu wenig deutlich, wofür die Union stehe, meide klare Ansagen und lasse Führung vermissen. Am Samstag hat der Kandidat versucht, das zu ändern, die Union hat sich selbst Mut zugesprochen - in ungewohnter Einigkeit. Ob es den Wahlkämpfern draußen im Land Rückwind gibt, werden die nächsten Wochen zeigen.

Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus stärkt Laschet den Rücken, betont seine Kämpferqualitäten, die er im Amt des Ministerpräsidenten von NRW immer herausstelle: „Nordrhein-Westfalen ist nicht immer Kindergeburtstag und Ponyhof. Das ist ein Land, wo es auch Anforderungen gibt.“ Nun: Auch der Wahlkampf wird für Laschet bis zum 26. September kein Ponyhof sein.

(mün)