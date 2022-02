Ex-CDU-Chef Laschet zu Sanktionen und Ukraine-Krise : „Das ist Russland nicht egal“

Der frühere CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet ist jetzt im Bundestag Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Er hofft im Konflikt mit Russland weiter auf Deeskalation. Foto: dpa/Michael Kappeler

Interview Berlin Nach Ansicht des früheren CDU-Chefs und Ex-Kanzlerkandidaten Armin Laschet werden die neuen Sanktionen dem russischen Präsidenten Putin nicht egal sein. Laschet ist im Bundestag jetzt Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Wäre er Kanzler geworden, hätte er anders gehandelt als Olaf Scholz.

Von Hagen Strauß

Herr Laschet, sind die diplomatischen Möglichkeiten für den Weg aus der Krise erst einmal erschöpft?

Laschet Nein. Wir müssen immer und bis zur letzten Sekunde jede diplomatische Chance nutzen, um zu verhindern, dass ein großer, eskalierender Konflikt entsteht. Es gilt jetzt zu reagieren. Das geschieht mit dem Sanktionspaket der EU in Abstimmung mit den USA. Und dann müssen weiter diplomatische Lösungen angestrebt werden.

Wie bewerten Sie das Vorgehen Putins?

Laschet Wir erleben gerade eine neue Qualität des Konfliktes. Russland hat zwei ukrainische Teilrepubliken als eigenständige Staaten anerkannt und ist jetzt dort präsent. Ich sehe nicht, dass sich das kurzfristig wieder ändern wird. Entscheidend ist, ob die Integrität der Ukraine gesichert und der Konflikt begrenzt werden kann.

Wird das gelingen? Manch einer fürchtet bereits die große Katastrophe.

Laschet Kluge Außenpolitik verzichtet auf brachiale und innenpolitisch motivierte rhetorische Schärfe und große Worte. Die Frage ist immer, was folgt denn daraus. In der jetzigen Krise lautet die Antwort: Ein großer, kriegerischer Konflikt muss verhindert werden, an jedem Tag gilt es, zu deeskalieren und das trotzdem mit einer standhaften Position.

Sie haben die Sanktionen angesprochen. Putin und Lawrow sagen, ihnen seien die Maßnahmen egal. Glauben Sie das?

Laschet Die bisherigen Sanktionen nach der Besetzung der Krim 2014 haben jedenfalls nicht die Wirkung erzielt, Putins Politik zu ändern. Die Maßnahmen, die jetzt auf dem Tisch liegen, sind deutlich gravierender. Sie betreffen Einzelpersonen, ihr Vermögen, sie betreffen wirtschaftliche Aktivitäten. Ich glaube nicht, dass Russland das egal ist.

Die Bundesregierung hat den Betrieb von Nord Stream 2 gestoppt. Wird Putin auch das beeindrucken?

Laschet Die Entscheidung, das Genehmigungsverfahren auszusetzen, ist richtig. Aber zur Wahrheit gehört: Sie hat keine unmittelbare Wirkung. Denn es fließt ja noch kein Gas. Deshalb war die Verkürzung der Debatte auf Nord Stream 2 immer falsch. Russisches Gas wird auch weiter über den Landweg und Nord Stream 1 fließen. Und es wäre schon ein sehr scharfes Schwert Russlands, wenn es die Lieferzusagen unterbrechen würde. Das ist selbst in den 50 Jahren des Kalten Krieges nicht passiert.

Wie könnte man jetzt auf Putin zugehen?

Laschet Vor Putins Entscheidung hat es Möglichkeiten gegeben, neue Kooperationsformen mit Russland zu suchen. Die NATO hatte immer einen Doppelansatz - eine klare feste eigene Haltung, aber immer auch Kooperation, wenn die andere Seite dazu bereit ist. Diesen Ansatz des Harmels-Berichts aus den 60er Jahren muss man beibehalten. Derzeit scheint die russische Seite auf Kooperation keinen Wert zu legen.

Was ist in der deutschen Russlandpolitik schiefgelaufen?

Laschet Wenn man sich vorstellt, dass Putin 2001 noch vor dem Deutschen Bundestag gesprochen hat, war das eine hohe Wertschätzung. Auf dem Weg zu intensiverer Kooperation hat Putin aus seinem Empfinden nicht die Signale erhalten, die er sich erhofft hat. Aber das ist jetzt vergossene Milch. Was Angela Merkel und Emmanuel Macron mit dem Minsker Abkommen angestrebt haben, war das Ziel, den Konflikt in der Ostukraine friedlich zu lösen. Dieses Format hat jetzt einen gravierenden Rückschlag erlitten. Der Ansatz bleibt richtig.

Haben Sie Verständnis für Putin?

Laschet Nein. Erst Recht nicht für sein Handeln im Moment. Moskau tut alles, internationale Abkommen nur als Papier anzusehen. Das beunruhigt mich. Wir haben die Vereinbarung, dass in Europa keine Grenzen mehr verschoben werden. Trotzdem findet es jetzt statt. Das gefährliche an Putins Rede ist seine historische Einordnung. Wenn jeder damit beginnt, territoriale Ansprüche aus der Geschichte abzuleiten, dann ist der ganze Kontinent in Gefahr. Eigentlich waren wir 1990 weiter.

Wenn Sie Kanzler geworden wären, wären Sie anders vorgegangen als Olaf Scholz?

Laschet Ich finde, die USA-Reise des Bundeskanzlers war gut, kam aber zu spät. Ich hätte auf jeden Fall einen Nationalen Sicherheitsrat nach der Wahl im Kanzleramt eingerichtet. Er fehlt jetzt schmerzlich um die Lage mit allen Sicherheitsdiensten kompetent zu analysieren. Andere Länder haben solch einen Rat. Und: Ich schätze es sehr, wie der französische Präsident Macron aktiv war in diesem Konflikt. Da ist der deutsche Bundeskanzler zu lange abgetaucht. Eine gemeinsame Reise des französischen Präsidenten und des deutschen Bundeskanzlers nach Moskau wäre ein starkes Signal gewesen. Ob es an dem, was jetzt passiert ist, etwas geändert hätte, kann aber keiner genau sagen.

(has)