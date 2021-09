Klartext-Bürgerforum am Donnerstagabend im ZDF : „Dämlich“ und „blöde“: Laschet äußert sich im ZDF zu Lacher in Flutgebiet

Armin Laschet am Donnerstag vor der ZDF-Sendung bei einer Veranstaltung der EVP-Fraktion in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Berlin Der Kanzlerkandidat hatte im Fernsehen die Chance, im Rennen um den Wahlsieg Boden gutzumachen. An diesem Donnerstag ging es in der ZDF-Sendung auch um die Flutkatastrophe in NRW. So wurde Laschet konfrontiert mit den Fragen einer von der Flut betroffenen Bürgerin. Wie gut hat der CDU-Politiker seine Chance genutzt?