Auszeichnungen Argentiniens Präsident Javier Milei wird in Hamburg geehrt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den streitbaren argentinischen Staatschef am Sonntag zu einem Gespräch in Berlin treffen. Ein Empfang mit militärischen Ehren und eine gemeinsame Pressekonferenz wurden allerdings abgesagt. Milei beendet seine Europareise am Montag mit einem Besuch in Tschechien.