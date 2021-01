Kommentar : Große Erwartungen geweckt

Hubertus Heil prescht gern vor. So hatte der Arbeitsminister eine weitreichende Grundrente geplant – wegen des Widerstands der Union wurde sie jedoch stark eingedampft. Wiederholt sich das nun bei seinem Plädoyer für einen Corona-Zuschuss zugunsten der Bedürftigen?

Fest steht, dass auch dies in der Koalition umstritten ist. Gleichwohl macht Heils Vorstoß Sinn. Das Mindeste, was Betroffene erwarten können, ist eine Unterstützung zur Anschaffung gut schützender FFP2-Masken. Grundsicherungsempfänger leiden aber noch unter anderen Corona-Belastungen. Man denke nur an die vielerorts geschlossenen Anlaufstellen für kostenloses Essen. Mit seinem Vorstoß hat Heil wieder einmal große Erwartungen geweckt. Gut wäre es, wenn er diesmal auch in vollem Umfang liefert.