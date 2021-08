Neue IW-Studie zu den Beschäftigungsplänen der Firmen : Ein Fünftel der Unternehmen will trotz Corona wieder mehr unbefristete Jobs schaffen

Die Autoproduktion bei VW in Wolfsburg ist wieder angelaufen. Viele größere Unternehmen suchen Mitarbeiter. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Exklusiv Berlin Knapp 20 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen trotz der anhaltenden Corona-Krise in den kommenden zwölf Monaten die Zahl der unbefristet Bechäftigten erhöhen. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) über die Beschäftigungspläne der Unternehmen hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Die Studie verrät noch mehr.

Von Birgit Marschall

Die Studie fußt auf einer Befragung von knapp 1300 Unternehmen aller Größen im Spätherbst 2020. Demnach wollen 19,3 Prozent aller Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten mehr Beschäftigte unbefristet einstellen. Die Zahl der befristeten Einstellungen wollen weitere 6,5 Prozent der Firmen erhöhen.

Im ersten Corona-Jahr 2020 war das Arbeitsvolumen in Deutschland um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken und damit so stark wie in keinem Jahr seit der Wiedervereinigung. Die Unternehmen reagierten auf die Krise jedoch kaum mit Entlassungen der regulär Beschäftigten, sondern vor allem mit der Reduzierung von Arbeitszeit. Der Staat half dabei großzügig mit dem Kurzarbeitergeld, das im Frühjahr 2020 für kurze Zeit bis zu sechs Millionen Beschäftigte bezogen haben.

Mit der Ausweitung der Impfkampagne im laufenden Jahr stieg aber wieder die Zuversicht in vielen Unternehmen: „Immerhin ein Fünftel der Unternehmen will das Arbeitsvolumen ausweiten“, lautet das zentrale Ergebnis der repräsentativen Befragung. „Die Beschäftigungspläne der Unternehmen für das laufende Jahr sind verhalten optimistisch“, so das Fazit der Ökonomen.

Die Zuversicht und damit die Einstellungsbereitschaft ist in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern signifikant höher als in kleineren Firmen, so die Studie. Während 21 Prozent aller Unternehmen erwarten, dass ihr Arbeitsvolumen in den nächsten zwölf Monaten steigen wird, sind es bei den größeren Unternehmen 31 Prozent. In der Gruppe der optimistischen Unternehmen, die mit einem steigenden Arbeitsvolumen rechnen, wollen sogar 54 Prozent neue, unbefristete Arbeitsplätze schaffen. Die Autoren weisen dabei auf zwei Zusammenhänge hin: Die Einstellungsbereitschaft sei in Unterehmen ohne Betriebsrat höher als bei solchen Betrieben ohne Betriebsrat. Zudem nehme sie ab, wenn der Anteil von Beschäftigten im Alter vn 55 Jahren oder älter zunehme.

Die Krise hat viele Dienstleistungsbranchen jedoch empflindlich getroffen, etwa die Gastronomie, das Beherbungsgewerbe, die Veranstaltungsbranche, die Kulturbranche oder generell viele Selbstständige. Die Zahl der geringfügig Beschäftigten sei im vergangenen Krisenjahr signifikant zurückgegangen, so das IW. Da die Pandemie nicht bewältigt ist und die vierte Corona-Welle rollt, gibt es auch viele Unternehmen, die pessimistisch in die Zukunft blicken. So erwarten rund 17 Prozent der Unternehmen ein sinkendes Arbeitsvolumen in Zukunft, 54 Prozent gehen von einem gleichbleibenden Niveau aus, acht Prozent machen keine Angaben.

Doch selbst bei den pessimistischen Unternehmen ist die Bereitschaft, Beschäftigte zu halten, immer noch relativ groß: Nur 31 Prozent von ihnen wollen in den nächsten Monaten unbefristete Stellen verringern, 21 Prozent die befristeten Jobs reduzieren. Dagegen setzt mit knapp 61 Prozent die große Mehrheit dieser Firmen auf den Abbau von Überstunden in der Krise. 43 Prozent wollen zudem die Kurzarbeit wieder erhöhen und 41 Prozent Guthaben auf Arbeitszeitkonten ihrer Mitarbeiter reduzieren.