Anwerbeabkommen mit der Türkei : 60 Jahre reicher

Die türkische und die deutsche Fahne vor dem Kanzleramt im Februar 2018. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Wie das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei 1961 gemeint war - und was sich daraus für beide Nationen an Problemen und Perspektiven, Veränderungen und Chancen ergeben hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Am Anfang stand die Hoffnung auf einen eher technischen Interessenausgleich auf Zeit. Das im Wirtschaftswunder an chronischem Arbeitskräftemangel leidende Deutschland warb in der unter Arbeitslosigkeit ächzenden Türkei um Arbeiter. Kommen, arbeiten, gehen auf der einen Seite und hinfahren, Geld verdienen zurückkommen auf der anderen Seite - das waren die Erwartungen. Vertiefte Kontakte und gemeinsame Perspektiven waren nicht vorgesehen. Es kam anders. 60 Jahre nach der Unterschrift unter das deutsch-türkische Anwerbeabkommen hat dieses Stück Papier beide Nationen verändert.

Auf Wunsch der Wirtschaft war es schnell vorbei mit der anfangs geltenden Rotation. Die Betriebe lernten Kenntnisse und Fähigkeiten der „Gastarbeiter“ schätzen und wollten sie nicht schon nach kurzer Zeit wieder ziehen lassen. Nicht wenige Türken blickten „plötzlich“ auf Jahrzehnte in Deutschland zurück und meinten, sie hätten irgendwann „vergessen, zurückzukehren“. So wie im Titel eines Films von Fatih Akin aus dem Jahr 2001.

Info Eine Entwicklung in großen Wellen Vorbild Das erste Anwerbeabkommen schloss Deutschland 1955 mit Italien. Es war zunächst gedacht für Saisonarbeiter in Landwirtschaft und Gastronomie. 1960 folgten Abkommen mit Griechenland und Spanien, 1961 mit der Türkei, 1963 mit Marokko, 1964 mit Portugal. Das Interesse der Betriebe ging schnell über von nur kurz- zu langfristigen Arbeitsverhältnissen. Zuzüge Drei Jahre dauerte es, bis erstmals über 50.000 Türken nach Deutschland zum Arbeiten kamen. Der Höhepunkt war 1973 mit rund einer Viertelmillion erreicht. Bis 1975 sank die jährliche Migration nach Deutschland unter 100.000, stieg dann allmählich bis 1980 wieder auf mehr als 200.000, blieb in den 90ern bei rund 50.000 und liegt nun bei etwa 30.000. Aber: Fast ein Jahrzehnt lang gingen mehr in die Türkei, als von dort kamen. Einbürgerungen Den Höhepunkt erreichten die Einbürgerungen von Türken im Jahr 1999 mit rund 100.000, seitdem bewegt sich die Zahl im kleinen fünfstelligen Bereich. Von den rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln hat etwas mehr als die Hälfte einen deutschen Pass.

So entwürdigend die ärztliche Gebiss- und Gesundheitsuntersuchung für die Bewerber war, so würdelos blieb der erste Umgang mit den „Gästen“. In Massenunterkünfte gebracht, von „Kollegen“ diskriminiert, von großen Teilen der Gesellschaft abschätzig betrachtet, blieben die meisten in ihrer türkischen Arbeiter-Community, lernten kein Deutsch und lernten auch das Leben in Deutschland kaum kennen. Integrationsbemühungen galten als überflüssig.

1973 entschied die sozialliberale Bundesregierung das Ende des Abkommens und wies alle Behörden an, „ab sofort die Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer einzustellen“. Tatsächlich gilt für die 60 Jahre die Faustformel, dass vier Millionen Türken gekommen und zwei Millionen zurückgekehrt sind. Aber: Der Arbeitsanwerbung folgte in den 70er und 80er Jahren eine Phase des Familiennachzuges. Statt möglichst kärglich in Deutschland zu leben und dafür alles der Familie in die Türkei zu schicken, entschieden sich mehr und mehr Türken, als Familie „vorübergehend“ in Deutschland zusammen zu leben. Die Familien wuchsen, Kinder wurden hier geboren. Und für sie gab es von Anfang an zwei Identitäten. Das Vaterland ihrer Geburt und das Mutterland ihrer Herkunft.

Sie hatten bald mit Identitätsbrüchen zu kämpfen. Wenn sie in den Ferien mit ihren Eltern in die „Heimat“ zurückkehrten, fühlten sie sich dort fremd. Und was ihre Eltern und Großeltern in den türkischen Parallelgesellschaften deutscher Großstädte als Bewahrung ihrer heimatlichen Kultur pflegten, erlebten sie als weiteren Bruch: Es war oft der Entwurf einer türkischen Gesellschaft der 1960er Jahre, die es so in der Türkei in den 1990er Jahren auch nicht mehr gab.

Bald ergab sich eine Generationen übergreifende Kreisbewegung: Türken der ersten und zweiten Generation kehrten zurück, wechselten wenig später aber auch wieder nach Deutschland. Das manifestiert die Veränderung, die Millionen Menschen für beide Länder bewirkten: Beide Gesellschaften wurden offener, vielfältiger. Die politischen Verengungen in der Türkei durch Militärputsch und Erdogan-Herrschaft blieben nicht ohne Einfluss. Deutschland wurde zum Rückzugsraum politisch Verfolgter und ist nun Reserveraum für eine neue Türkei nach Erdogan. Zugleich stützt eine Mehrheit der in Deutschland an den Türkei-Wahlen teilnehmenden Bürger das Regime.

Nach sechs Jahrzehnten ist der Zwischenbefund zweischneidig. Es gibt immer noch die Diskriminierung, die sich in problematischer Job- und Wohnungssuche mit türkischen Namen ausdrückt. Und es gibt einen politisch angestachelten Hass von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und Rechtsterroristen, der Türken gleich mit allen Muslimen in einen Vorurteile-Topf wirft. Aber es gibt auch vielfältige wirtschaftliche und kulturelle Inspirationen. Firmengründungen von Türkeistämmigen schaffen Arbeitsplätze, Dönerbuden sind aus deutschen Städten nicht mehr wegzudenken, auch die bessere türkische Gastronomie ist etabliert. Türkische Rap-Musikstile aus Deutschland machen auch in der Türkei Furore. Und türkeistämmige Politiker erweitern den Horizont deutscher Politik und manifestieren einen weiteren Zweifel: Wie kann jemand „Gast“ in einem Haus sein, das er selbst mit aufgebaut hat?

Denn Cem Özdemir ist in erster Linie Schwabe, Serap Güler Rheinländerin, Aydan Özuguz Hamburgerin. So sind sie sozialisiert. In zweiter Linie sind sie Politiker der Grünen, der CDU und der SPD. Wenn sie daneben noch etwas gemeinsam haben, kommt es bestenfalls an dritter Stelle. Auch sie belegen, dass Deutschland in 60 Jahren schlicht reicher geworden ist.