Kritik an Bettina Stark-Watzinger (FDP) Antisemitismus an Schulen: Union vermisst mehr Initiative der Bildungsministerin

Die Union hat Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) aufgefordert, deutlich mehr gegen aufkommenden Antisemitismus in deutschen Schulen und Hochschulen zu unternehmen. „Ich mache mir große Sorgen über den grassierenden Antisemitismus, der auch an Schulen und Hochschulen in diesen Tagen offen zu Tage tritt“, sagte der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Thomas Jarzombek. „Wir müssen deutlich mehr gegen Antisemitismus tun als bisher. Das erwarte ich von der Ministerin: Jetzt entschlossen Vorschläge zu machen und Budget dafür bereitzustellen. Unserer Unterstützung kann sie sich dabei sicher sein. Ein einfaches ,Weiter so´ von Frau Stark-Watzinger und die Beschränkung auf Initiativen ihrer Vorgängerin sind allerdings keine Option.“