Werden zu viele Fälle dem rechten Milieu zugerechnet? Heftige Kritik an Umgang der deutschen Polizei mit antisemitischen Straftaten

Berlin · Es gibt deutliche Kritik an der polizeilichen Erfassung antisemitischer Straftaten in Deutschland: Diese würden vorschnell nur dem rechtsextremen Milieu zugeordnet – ein Vorwurf, der angesichts des offen zur Schau getragenen Antisemitismus seit Ausbruch des Nahost-Krieges an politischer Brisanz gewinnt.

07.11.2023, 08:16 Uhr

Eine sogenannte Pro-Palästina-Demonstration in Essen, die sich gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen stellte, wurde von starker Polizeipräsenz begleitet. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Von Jana Wolf