EU-Rechnungshof mit fatalem Befund Anteil der Güter per Schiene schrumpft statt zu wachsen

Angeschaut hat sich der Rechnungshof die Verhältnisse in sieben EU-Ländern: In Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Kroatien. Denn so wollten die Tester die Realisierung der Klimaschutzziele im Verkehr exemplarisch auf den Rhein-Alpen-, Nord-Ostsee, Atlantik- und Mittelmeer-Korridoren erfassen. Das Ergebnis: Obwohl die EU in den zurückliegenden sechs Jahren insgesamt 1,1 Milliarden Euro in Projekte verbesserter Intermodalität, also dem flexiblen Wechsel der Güter zwischen Schiene, Fluss und Straße investierte, nahm der Anteil des Gütertransportes per Lkw weiter zu und liegt nach 75 Prozent vor einem Jahrzehnt nun bei 77 Prozent, Tendenz steigend.