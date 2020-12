Berlin-Neukölln : Anschlagsserie: Nach langen Ermittlungen Verdächtige in Haft

Anschlagsserie: Nach langen Ermittlungen Verdächtige in Haft

Ein ausgebrannter Transporter eines Internet-Anbieters steht an der Treptower Straße in Neukölln. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Es geht um mindestens 72 Taten, darunter mehr als 20 Brandstiftungen in Neukölln. Die Polizei verdächtigte seit langem Männer aus der rechtsextremen Szene. Jetzt sind zwei Männer in Haft.

Die Polizei hat am Mittwoch zwei Verdächtige im Zusammenhang mit der mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Anschlagsserie in Berlin-Neukölln verhaftet. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Vormittag über Twitter mit.