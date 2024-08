Messerangriff bei Stadtfest Anschlag in Solingen: Angst - und die Frage nach dem Motiv

Aber nicht nur Solingen wird mit dem jüngsten Geschehen irgendwie umgehen müssen, auch in Deutschland befeuert es politische Diskussionen. Messerangriffe haben zugenommen, Bundesinnenministerin Faeser kündigte erst kürzlich ein verschärftes Waffenrecht an, was die Debatte aber nicht nachhaltig beruhigte. Und in einer Woche stehen Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen an.