Außenministerin Annalena Baerbock in Nordmazedonien

Schlagzeilen dazu will sie aus dem Ausland nicht liefern. Denn: Die Menschen in Deutschland erwarteten, „dass man sich nicht ständig streitet, sondern dass man die Probleme gemeinsam löst“. Jetzt geht es erst einmal um Europa. Nun also Nordmazedonien, das seit 17 Jahren der EU beitreten will. Alexander der Große zeigt im Zentrum von Skopje als übermannsgroße Reiterstatue in Feldherrenmanier nach Süden – dorthin, wo Griechenland liegt. Der jahrzehntelange Namensstreit mit Griechenland und seiner Region Mazedonien hatte lange einen EU-Beitrittsprozess der heutigen Republik Nordmazedonien blockiert. Doch die Regierung in Skopje änderte auf Wunsch Griechenlands schließlich den Namen – in Republik Mazedonien. Ein wesentliches Hindernis auf dem Weg in die Europäische Union damit beiseite geräumt. Die Regierungsverantwortlichen von Griechenland und Nordmazedonien verdienten sich damit 2019 auch den Kleist-Preis der Münchner Sicherheitskonferenz. Im vergangenen Sommer noch hatte Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner Balkan-Tournee auch in Skopje gestoppt und die sofortige Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen gefordert.