Außenministerin Annalena Baerbock in Israel Auf schmalem Grat zwischen Krieg und Frieden

Annalena Baerbock hat Benjamin Netanjahu in die Augen gesehen. 90 Minuten Nahkampf zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten und der deutschen Außenministerin – das erste der beiden seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres, als in Israel eine neue Zeitrechnung begann. Und gerade hat sie auch Müttern und Väter, Ehefrauen und Ehemännern von Angehörigen der Geiseln in die Augen gesehen, die die Terrormiliz Hamas am 7. Oktober bei ihrem Überfall in Israel als menschliches Faustpfand mit in den Gaza-Streifen genommen hat. 134 Israelis sollen noch Geiseln der Hamas sein. Einige wenige hat die israelische Armee befreien können – bei hohem Blutzoll und Verlusten in den eigenen Reihen. Netanjahu will das Gleiche, was die Angehörigen wollen: Der Ministerpräsident will seine Staatsangehörigen zurück, die Menschen ihre Liebsten -- frei und lebend in Israel. So wie Shira Havron (27), Filmstudentin, von deren Familie Hamas-Terroristen am 7. Oktober sieben Mitglieder entführt und vier ermordet haben. Ihre Cousine ist inzwischen befreit, deren Mann noch in Geiselhaft. Havron sagt: „Wir hoffen auf einen Deal.“ Nur über den Weg dahin haben die Angehörigen und Netanjahu teils sehr unterschiedliche Vorstellungen. Es ist ein schmaler Grat zwischen Krieg und Frieden. In Gaza, ein ohnehin schon sehr schmaler Streifen Land für 2,4 Millionen Menschen ist, ist es in den vergangenen Wochen noch einmal enger geworden. Die deutsche Außenministerin hört es bei ihren Gesprächen in Jerusalem und Tel Aviv immer wieder.