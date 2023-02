Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates : Mission Weltfrieden

Außenministerin Annalena Baerbock am Freitag in New York auf dem Weg zum UN-Sicherheitsrat Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

NEW YORK Außenministerin Annalena Baerbock spricht an Tag zwei ihrer Reise bei den Vereinten Nationen in New York zum Jahrestag des Ukraine-Krieges vor dem Weltsicherheitsrat. Das Gremium, das über den Weltfrieden wachen soll, ist blockiert und gespalten wie lange nicht mehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Es ist Jahrestag. Eine traurige Wegmarke. Annalena Baerbock ist am 24. Februar vor einem Jahr mit der Kriegsnachricht aus der Ukraine aufgewacht. Zwölf Monate spricht die deutsche Außenministerin hinter einem Schreibtisch mit Mikrofon in New York, übersetzt in sechs Sprachen. Da tobt der Krieg in der Ukraine noch immer. 24. Februar 2023, Saal des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Das Gremium, das über den Weltfrieden wachen soll, tagt in Sondersitzung. Vor Baerbock das große Wandbild des norwegischen Künstlers Per Krohg, das als Mahnung und Lehre einen Phoenix zeigt, der für den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg und für ein friedliches Zusammenleben der Völker stehen soll. Phoenix aus der Asche. Phoenix aus der Ukraine. Das Bild passt zur Lage.

Gut zwei Stunden vor Baerbock hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gesprochen – noch vor allen anderen anwesenden fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates. Entscheidung des Vorsitzes, in diesem Fall Malta. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja protestiert. Dies sei außerhalb der üblichen Praxis dieses Gremiums. Aber der Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges sei auch „nicht normal“, so wie vieles in diesem Krieg „nicht normal“ sei, wird US-Außenminister Antony Blinken später sagen. „Nicht normal“ sei zum Beispiel auch die im großen Stil organisierte Verschleppung von Kindern ukrainischer Familien nach Russland. Ukraines Außenminister Kuleba sitzt dem Russen Nebensja diagonal gegenüber und sagt: „Russland ist das Problem der Welt.“ Die Ukraine brauche Waffen, „wie die Feuerwehr das Wasser braucht“. Kuleba hat noch eine Botschaft an den Kriegstreiber in Moskau: „Putin verliert viel früher als er heute glaubt.“

„Die Welt will Frieden“, hatte Außenministerin Baerbock als Resümee zur Abstimmung über eine Resolution gesagt, in der am Vortag 141 Staaten der Welt die Position der Ukraine gestärkt haben. Ein simpler Satz. Vier Vokabeln. Und doch so schwer zu erreichen. Erst recht auf dem Schlachtfeld in der Ukraine. Der ukrainische Chef-Diplomat sagt zum Ausgang der Abstimmung mit 141 Ja-Stimmen, 32 Enthaltungen und sieben Staaten, darunter Russland, die der Ukraine-Resolution nicht zustimmen wollten. Das Votum stehe für sich, keine weiteren Erklärungen nötig. Das Ziel sei, „Russland raus zu kriegen aus der Ukraine“.

Am ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine nun die Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates an – zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit in der Ukraine. Das ist vom Protokoll schön formuliert. Denn welcher Frieden sollte in diesem Krieg aktuell noch gewahrt werden? Baerbock ist für knapp zwei Tage in New York über den Atlantik gereist – Mission Weltfrieden.

Im Weltsicherheitsrat führt aktuell die Mittelmeerinsel Malta den Vorsitz. Malta soll unter seiner Regie die Großmächte Russland, China und USA im Zaum halten, wobei mindestens Russland die Rolle des Bösewichts zukommt, China steht dabei Schmiere und die USA haben ein paar europäische Halbschwergewichte um sich versammelt, mit denen sie versuchen, Russland seine Grenzen aufzuzeigen. Es sollten die Staatsgrenzen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation sein. Genau diese Grenzen will Kreml-Herrscher Wladimir Putin ja seit einem Jahr in seinem Sinne und zu Ungunsten der Ukraine verschieben. Putin und sein Chefdiplomat Lawrow haben zu dieser Stunde und in dieser Phase des Krieges noch sechs weitere Länder an ihrer Seite – von insgesamt 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. Außer Russland, das logischerweise nicht gegen sich selbst stimmt, haben noch Weißrussland, Eritrea, Syrien, Mali, Nicaragua und Nordkorea gegen die von der Ukraine eingebrachte Resolution gestimmt. Eine feine Gesellschaft. Vor allem sein Engagement in Mali wird sich Deutschland mit Blick auf den für Mitte 2024 geplanten Abzug deutscher Truppen aus dem westafrikanischen Land nun noch einmal genauer anschauen. Vielleicht bekommt die Bundeswehr nun noch schneller den Marschbefehl: raus aus Mali.