Annalena Baerbock unterwegs in Texas Top Gun, Bach und grüner Wasserstoff

Nach 21 Stunden eines extrem langen Tages sitzt Annalena Baerbock an einer Straßenkreuzung in La Grange, Texas. Der Ministertross hat auf seinem Weg nach Houston angehalten im „Back Porch Barbeque“. Berlin und der Ampel-Knatsch sind jetzt 9000 Kilometer entfernt, weit weg. Die deutsche Außenministerin ist nun dort, wo die USA besonders amerikanisch sind. Trucks rauschen vorbei, langsam geht die Sonne unter. Im „Back Porch BBQ“ haben sie Rinderbrust vom Grill, Rippchen, Kartoffelsalat und Krautsalat aufgelegt. Dazu gibt es kühles Bier einer lokalen Brauerei aus Austin. Texas ist groß, doppelt so viel Fläche wie die Bundesrepublik Deutschland, von seiner Wirtschaftskraft ist der US-Bundesstaat Nummer acht in der Welt. In Texas gibt es eine tiefe Spaltung in der Bevölkerung, je ländlicher man kommt, umso republikanischer, umso konservativer wird es. Dass eine Außenministerin aus Germany vorbeischaut, kommt im „Back Porch“ vermutlich die nächsten 50 Jahre nicht wieder vor. Aber wer weiß, vielleicht ist dieser Bundesstaat, der gerade in der Energiepolitik, aber auch gesellschaftlich einen starken Wandel durchmacht, eines Tages auch nicht mehr Rot wie republikanisch, sondern blaues Land, Farbe der US-Demokraten. Baerbock ist auch durch das ländliche Texas unterwegs, um einen Draht zu den US-Republikanern zu legen, Vorsorge für den Fall, dass Donald Trump nach der nächsten US-Präsidentschaftswahl wieder die Weltmacht USA anführen sollte. Dazu braucht sie auch die Abteilung: Tradition.