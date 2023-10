Baerbock in Israel „In diesen Tagen sind wir alle Israelis“

Baerbock machte sich ein Bild von der Zerstörung und den Gräuel, die Terroristen der Hamas am vergangenen Samstag in Israel angerichtet hatten. Sie führte auch Gespräche mit Angehörigen deutscher Geiseln, die von der Hamas verschleppt wurden. Baerbock appellierte an die radikalislamische Terrorgruppe: „Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei!“ Baerbock zeigte sich erschüttert über die von der Hamas verübten Gewalttaten, die an einem Feiertag „in friedliche Orte wie diesen hier eingefallen“ seien und „oft nur Blut und Zerstörung“ zurückgelassen hätten. „Wir haben gemeinsam ein Video gesehen, wo niemand hinschauen kann, weil es das Schlimmste ist, was man sich als Mensch vorstellen kann“, sagte sie. Mit diesem Terror richte sich die Hamas gegen alle, auch gegen die Palästinenser. Sie habe eine ganze Region in Aufruhr versetzt, in der es zuletzt vorsichtige Annäherungsschritte gegeben habe.