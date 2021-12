Außenministerin Annalena Baerbock will nukleare Abrüstung voranbringen : Früh aufstehen für den Frieden

Für nukleare Abrüstung in Stockholm: Außenministerin Annalena Baerbock Foto: dpa/Michael Kappeler

Stockholm Die neue Außenministerin Annalena Baerbock reist zum Amtsantritt mit hohem Tempo von Konferenz zu Konferenz. In Stockholm stoppte sie jetzt, um eine Initiative für nukleare Abrüstung in der Welt weiter voranzubringen

Von Holger Möhle

Es ist Tag sieben der neuen Außenministerin Annalena Baerbock. Am siebten Tage sollst Du ruhen. Aber nicht in diesem Amt. Hier gelten andere Regeln. Baerbock war schon bei der Nato, die G7-Kollegen hat sie am Wochenende in Liverpool kennengelernt, die Kolleginnen und Kollegen der EU am Montag in Brüssel. Natürlich war sie gleich zum Auftakt ihrer Amtszeit in Frankreich und Polen, den wichtigen Nachbarn im Westen und Osten Europas. Sie hat in dieser kurzen Zeit schon mehr Minister getroffen als Mitarbeiter im Auswärtigen Amt kennengelernt. Das ist ein schöner Zufall des internationalen Terminkalenders mit eingebauter steiler Lernkurve.

An diesem Dienstag ist die Grünen-Politikerin ist in einer Mission unterwegs, für die ihre Partei, Die Grünen, einst gegründet worden waren: für Abrüstung. Für eine Welt ohne Waffen, erst recht ohne Atomwaffen. Dagegen sind die jungen wilden Grünen einst auf die Äcker gegangen und durch die Städte gezogen. Aber jetzt ist eine andere Zeit. Baerbock hat sich für den Frieden früh aufgemacht in die schwedische Hauptstadt, wo sich rund 20 Staaten aus aller Welt 2019 zur sogenannten Stockholm-Initiative zusammengeschlossen haben, um den Stillstand bei der nuklearen Abrüstung zu überwinden. Vorgänger Heiko Maas hatte dazu schon die schwedische Außenministerin Ann Linde zu einer Abrüstungsrunde in Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amtes empfangen. Nun kommt Grünen-Politikerin Baerbock, die noch bis Ende Januar Vorsitzende ihrer Partei ist, bei ihren ersten Schritten als Chef-Diplomatin mit dem Zauber der Neuen. Vielleicht bringt es einen Schub für neue Abrüstung. Vielleicht.

Baerbock hat schon erfahren, dass alles, was sie als deutsche Außenministerin sagt, die Kraft hat, zur Nachricht zu werden, die in Echtzeit um die Welt geht. Sie ist nun komplett öffentliche Person. Und sie ist Teil einer Regierung, die die viertstärkste Volkswirtschaft der Erde repräsentiert. In Peking hören sie aufmerksam, wenn Baerbock beispielsweise etwas zum Boykott der Olympischen Winterspiele und den Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren sagt. In Moskau registriert man genau, wenn die deutsche Außenministerin sagt, dass die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 „nach derzeitigem Stand so nicht genehmigt werden“ könne. Und nun eben spricht sie über Abrüstung, über weniger Atomwaffen. Am liebsten wäre ihr vermutlich, es würden gar keine US-Atomwaffen mehr in Deutschland lagern – aber das dürfte realistisch betrachtet ein Langzeitziel sein.

Nun also die nächste Hauptstadt auf ihrer Einführungsrunde durch die internationale Politik: Stockholm. Baerbock steht auf dem Gustav-Adolfs-Platz, das Stadtschloss der Königsfamilie in Sichtweite, ebenso das Parlament. Es ist Mittag. In knapp drei Stunden wird es hier schon wieder dunkel. Baerbock würde gerne neue Hoffnung machen, weil atomare Abrüstung „dringend neue Impulse“ brauche. In Stockholm betont sie, es sei „ein sehr, sehr gutes Zeichen“, dass sich 20 Staaten dieser Initiative für weniger Atomwaffen angeschlossen hätten. Es sind mit Äthiopien, Neuseeland oder Norwegen nicht alles Schwergewichter darunter. Aber knapp 20 Staaten können, wenn sie entschlossen sind, schon einen Impuls auslösen. Das ist ja gerade die Hoffnung.

Nur was ist diese Stockholm-Initiative tatsächlich wert, wenn die fünf anerkannten Atomwaffenstaaten USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien, alle Vetomächte im UN-Sicherheitsrat, nicht dabei sind? Die deutsche Außenministerin lässt sich von derlei Fragen ihren Optimismus nicht kaputtmachen. Als neue Bundesregierung habe man sich vorgenommen, „hier eine Führungsrolle zu übernehmen“. Klar doch, die Initiative sei als „Brückenbauerin“ gedacht, hin zu einer Welt mit weniger, besser ganz ohne Atomwaffen.

Die Linke-Außenpolitikerin Sevim Dagdelen mahnt Baerbock denn auch gleich: „Wenn die Ampelkoalition wie angekündigt eine Führungsrolle bei der nuklearen Abrüstung und Rüstungskontrollarchitektur übernehmen will, muss sie mit gutem Beispiel vorangehen und darf nicht länger deutsche Soldaten im rheinland-pfälzischen Büchel für den Ersteinsatz von US-Atombomben bereitstellen.“ Mit der geplanten Neuanschaffung atomwaffenfähiger Kampfjets und dem Festhalten an der nuklearen Teilhabe in der Nato sei die Ampelkoalition jedenfalls „auf dem Irrweg“, so Dagdelen.