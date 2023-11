Bund-Länder-Gipfel Ministerpräsidentin Rehlinger: Bund-Länder-Beschluss bringt „wesentliche Verbesserungen“

„Wir haben eine große Zahl an Maßnahmen beschlossen, um mehr Klarheit und Ordnung in der Migrationspolitik durchzusetzen, irreguläre Migration zu verringern und Abschiebungen schneller zu machen.“ Dazu gehöre die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber. „Wir tun alles, was humanitär vertretbar und rechtlich machbar ist, um irreguläre Migration zu begrenzen“, sagte Rehlinger.