NS-Verbrechen : Angeklagte ehemalige KZ-Sekretärin nach Flucht gefasst

Besucher gehen am Eingang des Stutthof Museums in Sztutowo (Polen) vorbei, in dem an die Verbrechen im ehemaligen deutschen Konzentrationslager Stutthof erinnert wird. Foto: Piotr Wittman/PAP/dpa

Itzehoe Eine 96 Jahre alte Angeklagte ist nach zwischenzeitlicher Flucht wieder gefasst. Sie muss sich wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen im KZ Stutthoff vor Gericht verantworten. Nun wird ihre Hafttauglichkeit geprüft.

Nach Angaben der Gerichtssprecherin hatte die 96-Jährige ihr Heim in Quickborn (Kreis Pinneberg) am Morgen in unbekannte Richtung verlassen. „Sie hat ein Taxi genommen.“ Fahrziel sei eine U-Bahn-Station in Norderstedt am Hamburger Stadtrand gewesen. Wo die Frau wieder gefasst wurde, sagte die Sprecherin nicht.