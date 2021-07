Nach Kritik an CDU-Politiker : Amthor distanziert sich von Foto

Nach Kritik an CDU-Politiker

Wolgast/Berlin Philipp Amthor neben einem Mann, der ein T-Shirt mit der Holocaust-Leugnerin Haverbeck trägt - auf Twitter wird dieses Foto vielfach geteilt. Der CDU-Politiker sagt: Er habe sich über die Aufnahme „sehr geärgert“.

„Natürlich habe ich mich über dieses Foto sehr geärgert“, sagte Amthor der Deutschen Presse-Agentur in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern. Das im Internet verbreitete Bild zeigte den Politiker auf einem Pferdefestival im vorpommerschen Boock am Sonntag zwischen zwei Männern, von denen einer ein T-Shirt trägt, auf dem er sich mit der verurteilten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck solidarisiert.