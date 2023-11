Bundesregierung Ampel zuversichtlich für Etat 2024 - Wichtige Fragen offen

Die Bundesregierung peilt trotz unterschiedlicher Positionen in der Haushaltskrise weiter an, den Etat für 2024 möglichst vor Jahresende zu beschließen. „Schön wäre, Ziel wäre, wunderbar wäre, es in diesem Jahr zu schaffen“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Es gebe bei allen drei Koalitionspartnern den Wunsch nach einem baldigen Abschluss. Im Augenblick sei die Koalition dabei, den Haushalt mit gebotener Schnelligkeit, aber auch mit nötiger Sorgfalt zu besprechen.