Paragraf 218 Ampel will Empfehlungen zu Abtreibung prüfen

Kurz davor hatte eine Expertenkommission der Bundesregierung unter anderem empfohlen, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Wochen künftig grundsätzlich zu erlauben. Ein Thema, über das schon in den vergangenen Tagen kontrovers diskutiert worden war - weil Teile des Berichts an die Öffentlichkeit gelangt waren.