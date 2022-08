Änderung des Grundgesetzes : Ampel treibt Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre voran

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel für die Bundestagswahl in eine Wahlurne. (Archiv) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin SPD, Grüne und FDP wollen künftig auch 16- und 17-Jährige bei der Bundestagswahl abstimmen lassen. Die Union hält dagegen – und kann das Vorhaben blockieren. Doch Wahlrechtsexperten der Ampel bleiben dennoch optimistisch.

Doch die Vertreter von Union und AfD tragen die Empfehlung nicht mit. Der Justiziar der Unionsfraktion im Bundestag, Ansgar Heveling (CDU), sagte unserer Redaktion: „Die Verfassung hat sich bewusst dafür entschieden, das Wahlalter auf die Volljährigkeit zu beziehen. Für uns ist kein Grund ersichtlich, das für die Bundestagswahlen zu ändern“, sagte er. „Wer das Wahlalter auf 16 Jahre absenken will, müsste konsequenterweise auch die Volljährigkeit mit allen Pflichten auf 16 Jahre festlegen. Diese Forderung höre ich allerdings von kaum jemanden“, so Heveling. „Volle Geschäftsfähigkeit und Strafmündigkeit sowie Wahlalter sollten weiter einheitlich gelten. Die Grundannahme ist auch falsch, dass Ältere bei ihrer Wahlentscheidung nicht die Interessen der jüngeren Generation im Blick hätten“, so der CDU-Politiker.

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, ist dennoch zuversichtlich und will das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag vorantreiben. „Die Empfehlungen der Wahlrechtskommission zeigen, dass gegen die Absenkung des Wahlalters bei Bundestags- und Europawahlen auf 16 Jahre keinerlei verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen“, sagte sie. „Die Wahlrechtskommission wird nach der parlamentarischen Sommerpause weiter an der Reform arbeiten und ich bin überzeugt, dass wir das im Koalitionsvertrag verankerte Vorhaben nach Abschluss der Arbeit in der Kommission umsetzen können“, so Mihalic. „Die bisherigen Gegner einer Absenkung des Wahlalters sollten ihre Position nun noch einmal grundsätzlich überdenken. Die Beibehaltung des Wahlrechts für Menschen ab 18 wäre in höchstem Maße rechtfertigungsbedürftig“, sagte die Grünen-Politikerin.