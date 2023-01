Klima und Verkehr : Ampel sucht Lösungen im Straßenstreit - schwierige Gespräche

Berlin Es geht ums Eingemachte. Der Verkehrsbereich ist Sorgenkind beim Klimaschutz. Im Koalitionsausschuss prallen grundlegend verschiedene Positionen aufeinander. Die Ampel will einen langen Streit abräumen.

Die Grünen machten Druck für mehr Beschleunigung beim Klimaschutz, stemmen sich aber gegen mehr Tempo beim Autobahnbau. Die FDP wies Kritik an Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zurück, der seine Position bekräftigte. Die Spitzen der Koalition kamen am Donnerstagabend im Kanzleramt zusammen. Es wurde mit langen Verhandlungen gerechnet, die bis in die Nacht dauern könnten.

Neben einem schnelleren Bau von Straßen und Brücken sollte es auch um deutlich mehr Geld für die Sanierung des maroden Bahnnetzes gehen. Die Ampel sucht außerdem seit Monaten vergeblich nach einer Lösung, wie ein im Koalitionsvertrag angekündigtes Klimaschutzsofortprogramm auf den Weg gebracht werden kann. Darin will die Bundesregierung festlegen, wie sie die deutschen Klimaziele erreichen will. Insbesondere im Verkehr klafft hier eine große Lücke.

Umstritten sind auch Pläne von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zum Biosprit: Sie will bis zum Jahr 2030 einen schrittweisen Verzicht auf Biokraftstoffe, die aus Pflanzen für Nahrungsmittel und Tierfutter gewonnen werden. Eine Senkung der sehr hohen Nachfrage nach Agrargütern aus der Biokraftstoffproduktion könne signifikant zur Entlastung der angespannten Marktlage bei Lebensmitteln beitragen, heißt es in einem Gesetzentwurf.

Gibt es ein Gesamtpaket?

Ein überragendes öffentliches Interesse gilt bereits für den Bau von Windrädern und Solaranlagen. Im politischen Berlin ist in diesen Tagen oft von mehr „LNG-Tempo“ die Rede: Neue Terminals für Flüssigerdgas (LNG) im Norden waren in weniger als einem Jahr gebaut worden, Grund dafür war auch ein Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

Wissing will wesentliche Elemente des LNG-Beschleunigungsgesetzes aufgreifen, wie es in einem Gesetzentwurf des Ministeriums heißt. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur sei für die Wirtschaftskraft und damit verbunden für Wachstum und Wohlstand von grundsätzlicher Bedeutung. Im Ministerium heißt es, der Straßenverkehr werde laut Prognosen zunehmen, Staus sollen verringert werden. Dabei geht es dem Minister vor allem um Nadelöhre im Netz.

„LNG-Tempo“ für Autobahnen?

Wissing sagte am Donnerstag im RTL/ntv-„Frühstart“, es gehe nicht um die Frage, ob man Straßen baue: „Es geht um die Frage, ob wir sie im Schneckentempo bauen oder ob wir sie schnell bauen. Ganz klar ist: Es werden nur die Straßen gebaut, die wir brauchen.“ Über die Straße würden zehnmal so viele Güter transportiert wie über die Schiene. „Wer also keine Straßen mehr möchte, der möchte Rückbau unserer Industriegesellschaft.“ Wissing betonte aber auch, mehr Geld in die Schiene investieren zu wollen. Er sprach von „einigen Milliarden“ Euro.