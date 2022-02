Fragen und Antworten : Ampel schnürt Energie-Entlastungspaket – höhere Pendlerpauschale noch offen

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne, links) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch im Kabinett. Foto: dpa/Michele Tantussi

Analyse Berlin Die Ampel-Regierung schnürt wegen der stark gestiegenen Energiepreise ein Entlastungspaket für Bürger und Unternehmen. Dazu sind am Mittwoch die Koalitionsspitzen von SPD, Grünen und FDP zusammengekommen. Die Haushaltsspielräume sind allerdings begrenzt. Nicht jede Maßnahme ist finanzierbar. Dazu die wichtigsten Antworten.

Von Birgit Marschall und Jana Wolf

Wie wirkt sich die Russland-Ukraine-Krise auf die Gas- und Energiepreise aus? Der Konflikt dürfte zu weiteren Preisanstiegen bei Gas, Heizöl und Benzin führen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht von möglichen Turbulenzen am Energiemarkt. Zugleich aber stellte er den Verbrauchern finanzielle Entlastungen in Aussicht. Das war auch das zentrale Thema bei den Beratungen der Spitzen der Ampel-Koalition am Mittwoch. „Was die kurzfristigen Preisanstiege und die Belastung für Verbraucher und Unternehmen angeht, werden wir Entlastung an anderer Stelle schaffen“, sagte Habeck am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Das Wichtigste sei zunächst, dass Deutschland über genügend Gas verfüge. Dafür sei mit vielen Vorbereitungen gesorgt. Die Gasversorgung sei daher sicher, betonte der Grünen-Politiker. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Gaspipeline Nord Stream 2, die russisches Gas nach Mecklenburg-Vorpommern bringen sollte, als Reaktion auf die Eskalation in der Ostukraine auf Eis gelegt.

Was ist bei der EEG-Umlage zur Ökostrom-Förderung geplant? Die EEG-Umlage beim Strompreis soll laut einem Entwurf, der vor dem Koalitionstreffen am Mittwoch kursierte, bereits zum 1. Juli entfallen. Darauf hatten sich Habeck und Finanzminister Christian Lindner (FDP) bereits im Vorfeld verständigt. Bisher war geplant, dass die Umlage erst Anfang 2023 entfallen soll. Die vorgezogene Abschaffung kann dazu führen, dass die Preissenkung auf der Stromrechnung unmittelbar sichtbar wird und nicht durch die Tarifanpassungen zum Jahreswechsel aufgefressen wird. Die Ampel will zudem gesetzlich sicherstellen, dass die Entlastung von 3,723 Cent pro Kilowattstunde auch tatsächlich an die Stromkunden weitergegeben und nicht von Stromanbietern einbehalten wird.

Kommt die Anhebung der Pendlerpauschale? In den Reihen der FDP und vereinzelt auch der SPD wird eine höhere Pendlerpauschale befürwortet, die Grünen lehnen das allerdings ab. Mit der Pauschale können Berufstätige die Kosten für längere Anfahrtswege zur Arbeit von der Steuer absetzen. Damit fällt die Entlastung allerdings erst bei der Steuererklärung im kommenden Jahr an. Das ist auch eines der Gegenargumente der Grünen. Gewichtiger aber sind für die Grünen die Argumente, dass es sich um eine umweltschädliche Subvention handele und vor allem Besserverdiener profitieren würden. Die Pendlerpauschale schreibe „die Abhängigkeit von fossilen Energien fort und entlastet höhere Einkommen“, sagte Grünen-Politiker Trittin unserer Redaktion. Im Beschlussentwurf vor dem Koalitionstreffen war die Anhebung jedoch weiterhin enthalten.

Wird es einen Kindersofortzuschlag für Familien geben? Habeck hat als gezielte Maßnahme einen besonderen Zuschlag für bedürftige Familien als „unbedingt nötig“ bezeichnet. Die FDP ist kein Fan eines weiteren Zuschusses. Die Regierung hatte unlängst bereits einen Heizkostenzuschuss für Wohngeld-Haushalte auf den Weg gebracht. Der Beschlussentwurf sieht auch den Sofortzuschlag für bedürftige Kinder jedoch vor.

Was kostet das Entlastungspaket und wie wird es bezahlt? Die Koalition ringt darum, welche Bevölkerungsgruppen profitieren sollen: Während SPD und Grüne vor allem Bedürftige und Geringverdiener im Blick haben, will die FDP auch die breite Mittelschicht entlasten. Je mehr Maßnahmen jedoch im Paket enthalten sind, desto teurer wird es für den Bund. Kosten von bis zu 15 Milliarden Euro pro Jahr sind denkbar. Lindner will die Neuverschuldung im Bundeshaushalt jedoch auf 100 Milliarden Euro im laufenden Jahr begrenzen und 2023 wieder die Schuldenbremse einhalten – der Spielraum ist entsprechend eng.

Wann kommt das Klimageld? Das ist noch offen. Im Ampel-Koalitionsvertrag heißt es dazu: „Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln (Klimageld).“ Die Idee dahinter ist, die Mehrkosten durch den CO 2 -Preis in Form einer Direktauszahlung wieder an die Bürger zurückzugeben. Die Grünen hatten dafür im Wahlkampf unter dem Label „Energiegeld“ geworben. Offen ist allerdings noch, über welche Schnittstelle eine solche pauschale Auszahlung funktionieren kann. Kurzum: Das Klimageld soll kommen, unklar ist aber noch, bis wann.