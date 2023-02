Streit um Finanzen : Ampel ringt um Verteilung der Geldtöpfe

Berlin Die Haushaltsberatungen sind dieses Mal besonders angespannt, denn die Mittel sind knapp und einige Entscheidungen wie bei der Infrastruktur offen. Zudem setzt Finanzminister Christian Lindner selbst bei Leuchtturmprojekten wie der Kindergrundsicherung einen harten Sparkurs an. Das sorgt für viel Krach.

Dass das Gerangel in der Ampel um Geld und politische Weichenstellungen dieses Mal besonders groß ist, erkennt man auch an den immer häufigeren Beschwichtigungsversuchen. So wollen die Grünen nicht von einem Koalitionsstreit sprechen. „Ich verstehe die Aufregung nicht ganz. Es ist politisch normal, dass sich Minister und Ministerinnen zum Bundeshaushalt auseinandersetzen“, sagt Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Er gehe davon aus, dass das Kabinett sich über Eckwerte im Haushalt einigen und Gelder für Projekte wie die Kindergrundsicherung oder Umweltschutzprogramme bereitstellen werde. Doch selbst in solchen Sätzen, die relativieren sollen, liegt eine Botschaft: bitte nicht bei Kindergrundsicherung und Umweltschutz sparen. Und warum die Botschaft? Weil solche Sparabsichten ganz klar auf dem Tisch liegen bei Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Und so gärt es der Ampel. Die offenen und im Ton ungewöhnlich scharfen Briefe von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Lindner werden vom Koalitionspartner SPD, aber auch in den eigenen Reihen, sehr kritisch beäugt. Warum man diese offene Form der Kritik aneinander gewählt habe, sei offenbar nur den Protagonisten selbst klar, heißt es in Regierungskreisen. Diese Form der Kritik aneinander sei für das Zusammenwirken in der Ampel äußerst kontraproduktiv und treffe die Koalition insgesamt, mache Erfolge zunichte. Zumal die Stimmung untereinander so schlecht gar nicht sei, heißt es weiter. Allerdings gebe es in der Frage der Infrastruktur und vor allem der Frage der Autobahnen massive Zielkonflikte zwischen FDP und Grünen – die SPD, der Kanzler, sei da das Zünglein an der Waage. Den Streit nur auf die beiden kleinen Koalitionspartner abzuschieben, ginge nicht, darüber ist man sich bei den Sozialdemokraten einig.

Seit Wochen gibt es einen Dauerstreit gibt es zur Frage, ob nicht nur Windräder schneller errichtet und Brücken schneller saniert werden sollen – sondern auch Autobahnen schneller gebaut werden sollen. Das fordert die FDP und verweist auf einen laut Prognose langfristig starken Zuwachs des Güterverkehrs auf der Straße. Die Grünen lehnen einen schnelleren Bau von Autobahnen ab.

Noch emotionaler ist es zuletzt im Streit um die Kindergrundsicherung geworden. Lindner ist skeptisch, was dieses Leuchtturmprojekt von SPD und Grünen angeht. Es sei nicht unbedingt sinnvoll, „mehr Geld zu überweisen“, meint er. Oft sei eher eine mangelnde Arbeitsmarktintegration der zugewanderten Eltern das Problem. Sozialverbände und Koalitionspolitiker gleichermaßen sind nun auf Lindner losgegangen, nennen sein Gebaren „beschämend“. SPD-Fraktionsvize Sönke Rix betont: „Kein einziges Kind darf in Armut leben. Da macht es keinen Unterschied, ob jemand zugewandert ist oder nicht.“ Lindner impliziere „ein Zweiklassen-System“ von armen Kindern: „Jenen Kindern, deren Eltern zugewandert sind und kein Deutsch sprechen, und jenen Kindern, auf die das nicht zutrifft. Das darf bei den Überlegungen zur Kindergrundsicherung nicht unser Maßstab sein.“ Und Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann macht deutlich, dass es sehr wohl auch ums Geld gehe: „Wenn wir uns den Lebensalltag von armen oder armutsgefährdeten Kindern und Familien ansehen, dann wissen wir, dass es bei der Kindergrundsicherung natürlich auch um Armutsprävention geht.“

Das Bundesfamilienministerium unter Lisa Paus (Grüne) hatte Mitte Januar Eckpunkte zu dem Vorhaben an andere beteiligte Ressorts verschickt. Demnach sollen in der Kindergrundsicherung ab 2025 bisherige Familienleistungen zusammengefasst werden. Vorgesehen sind ein „Garantiebetrag“ für jedes Kind und ein „Zusatzbetrag“ abhängig vom Elterneinkommen.

Doch die Mittel im Haushalt sind angesichts der Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine begrenzt. Und so gibt es viel Krach um die Ausrichtung etwa bei möglichen Steuererhöhungen. Die Position von Bundesfinanzminister Lindner, der auf dem Standpunkt steht, dass der Bund nichts mehr zu verteilen hat, wird im Kanzleramt geteilt. Auch Karsten Klein, Haushaltspolitiker der FDP, gibt seinem Parteichef und Finanzminister Christian Lindner Rückendeckung. „Ich wünsche mir, dass Versuche, die Schuldenbremse zu relativieren, auch weiterhin klar und deutlich entgegengetreten wird. Darüber hinaus sollten sich auch die Fachminister in Verzicht bei Ausgabenwünschen und Äußerungen üben“, so Klein.

