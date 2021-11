Regierungsbildung : Ampel-Parteien wollen Koalitionsvertrag kommende Woche

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (M), Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner (l) und FDP-Generalsekretär Volker Wissing geben am Rande der Koalitionsverhandlungen in Berlin ein Pressestatement ab. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Seit Wochen beraten SPD, Grüne und FDP über die Bildung einer Regierung. „Es geht voran“, heißt es immer wieder. Nun ist tatsächlich ein Ende in Sicht.

Die mögliche künftige Ampel-Koalition hält an ihrem Plan fest, in der kommenden Woche einen Koalitionsvertrag vorlegen zu wollen. Das teilten die Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP am Dienstag in Berlin mit.