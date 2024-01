Proteste zeigen erste Wirkung Ampel nimmt Subventionskürzungen für Landwirte großteils wieder zurück

Die Nachbesserungen seien noch unzureichend, erklärte jedoch Bauernpräsident Joachim Rukwied in einer schnellen Reaktion. „Dies kann nur ein erster Schritt sein. Unsere Position bleibt unverändert: Beide Kürzungsvorschläge müssen vom Tisch. Es geht hier ganz klar auch um die Zukunftsfähigkeit unserer Branche und um die Frage, ob heimische Lebensmittelerzeugung überhaupt noch gewünscht ist. An unserer Aktionswoche halten wir daher weiter fest“, sagte Rukwied, Der Bauernverband hatte ab Montag zu einer Aktionswoche aufgerufen. Am 15. Januar ist eine Großdemonstration in Berlin geplant.