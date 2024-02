Ukraine-Krieg Ampel-Koalition windet sich um Taurus-Frage herum

Bundeskanzler Scholz hatte bereits am Mittwoch über seinen Regierungssprecher Steffen Hebestreit ausrichten lassen, dass er derzeit weiterhin nicht beabsichtigt, die Raketen zu liefern. Er selbst hat das Wort „Taurus“ zuletzt nicht einmal mehr in den Mund genommen. An der Debatte im Bundestag nahm der SPD-Politiker nicht teil. Auf der Tribüne nahm aber der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev Platz.