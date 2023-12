Streit um Einsparungen Ampel in der Haushaltskrise weiter unter Druck

Der Zeitdruck ist groß. Denn die Ampel will den Haushalt für 2024 noch in diesem Jahr zum Abschluss bringen – so zumindest das erklärte Ziel. „Wir sind entschlossen und auch zuversichtlich, den Haushalt für 2024 im alten Jahr abzuschließen“, sagte SPD-Chefin Saskia Esken unserer Redaktion. „Die Menschen in Deutschland, auf deren Schultern sich die Krisen stapeln, haben ihre Weihnachtsruhe verdient und brauchen Klarheit, wie es weitergeht.“ Das werde aber nur gelingen, wenn alle Koalitionspartner die „Realität anerkennen“ und „jetzt aufeinander zugehen“ würden, mahnte die SPD-Chefin an. Auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte, dass eine politische Einigung über den Haushalt 2024 „so schnell wie möglich“ gefunden werden müsse. Man wolle Planungssicherheit und Verlässlichkeit schaffen. „Wenn möglich, halten wir einen Abschluss der Haushaltsberatungen noch in diesem Jahr für sinnvoll“, sagte Dröge unserer Redaktion.