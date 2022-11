Klimakrise : Ampel-Fraktionen wollen aus Energiecharta aussteigen

Blick auf das Vattenfall-Heizkraftwerk auf Erdgasbasis in Berlin Lichterfelde. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Das Abkommen ist umstritten. Konzerne nutzten die Charta auch, um etwa den Kohleausstieg mit hohen Entschädigungsforderungen anzufechten, lautet die Kritik. Deutschland will nun Konsequenzen ziehen.

Die Fraktionen der Ampel-Koalition wollen mit einem deutschen Ausstieg aus einem umstrittenen internationalen Energieabkommen den Klimaschutz voranbringen. Geplant sei, wie Frankreich oder die Niederlande zügig aus der sogenannten Energiecharta auszutreten, teilten Bundestagsabgeordnete von SPD, Grünen und FDP am Freitag gemeinsam mit.

Das 1998 in Kraft getretene Abkommen soll Investitionen in Energieprojekte schützen und steht bei Umweltorganisationen schon länger in der Kritik. Es erlaubt Investoren etwa Klagen gegen Staaten vor Schiedsgerichten.