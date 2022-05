Corona-Maßnahmen : Ampel-Fraktionen bleiben bei Frist für Evaluierungsbericht

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, hatte die Kommission verlassen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Expertenkommission muss ihren Bericht zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen trotz Schwierigkeiten bis 30. Juni vorlegen. Darauf haben sich die Ampel-Fraktionen verständigt.

Die Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich darauf geeinigt, den Bericht der Expertenkommission zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen trotz Schwierigkeiten im Gremium wie geplant bis 30. Juni einzufordern. Das teilten die Fraktionsvorsitzenden in einem Brief an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit, der unserer Redaktion vorliegt. Darin heißt es, dass man „für eine fristgerechte Vorlage aller Kapitel des Evaluationsberichts bis zum 30. Juni 2022“ votiere.