Nach Landtagswahlen Ampel abgestraft, Innenministerin angezählt und die K-Frage

Der Absturz der Ampel in den Umfragen - von 52 Prozent bei der Bundestagswahl auf weniger als 38 Prozent - schlägt sich nun auch in konkreten Wahlergebnissen nieder. Die SPD hat es besonders hart erwischt. In Bayern hat sie ihr einstelliges Ergebnis von 2018 sogar noch unterboten. Und in Hessen musste sie am Abend sogar fürchten, mit ihrem ebenfalls bisher schlechtesten Ergebnis von Platz zwei auf Platz vier hinter Grüne und AfD zurückzufallen.