Amnesty International Report 2022/23 Das Jahr der weltweiten Fluchtbewegungen und Massenproteste

„Protest und Flucht sind natürliche Überlebensreaktionen von Menschen, wenn ihre Rechte mit Füßen getreten werden“, sagte Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. Es seien diese zwei Bewegungen, die im Bericht hervorstechen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe in Europa die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Doch auch in Afrika seien Millionen Menschen auf der Flucht, beispielsweise in Somalia. In Asien blieben Flüchtlinge aus Myanmar weiterhin schutzlos und entrechtet, während in Lateinamerika mehr als sieben Millionen Menschen Venezuela 2022 verlassen haben.