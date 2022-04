Ostsee-Gasleitung : Altmaier: Hatte Kritik an Nord-Stream-Stiftung signalisiert

Altmaier: Hatte Kritik an Nord-Stream-Stiftung signalisiert

Berlin Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig steht wegen der Klimastiftung zum Fertigbau der Ostsee-Gasleitung in der Kritik. Sie verweist darauf, dass der Bund informiert war. Doch der dort damals zuständige Minister hatte nach eigenen Angaben Bedenken geäußert.

Altmaiers Darstellung deckt sich mit der Glawes, der der „Welt am Sonntag“ berichtete, er sei damals vom Kabinett unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) beauftragt gewesen, mit Altmaier zu sprechen. Zwei Tage vor der Landtagsentscheidung dazu habe er Altmaier angerufen. Dieser habe ihm zu verstehen gegeben, dass er über den Plan mit der Stiftung „not amused“ sei. „Daraufhin habe ich der Staatskanzlei mitgeteilt, dass sich die Begeisterung in Berlin in engen Grenzen hält“, sagte Glawe der „WamS“. Pegel seinerseits äußerte sich nach Angaben der Zeitung auf Anfrage nicht.