Leipziger Bichmesse Altkanzlerin Merkel: „Ich bin zufrieden“

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (68) will in ihren Memoiren Einblicke in ihr Leben und ihre Amtszeit geben. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann arbeite sie ihre Kindheit, aber auch ihre Kanzlerschaft auf, sagte die CDU-Politikerin bei einer Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. „Das schafft Klarheit - Stück für Stück - und fordert aber auch Konzentration.“ Nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft gehe es ihr gut, sagte Merkel und betonte: „Ich bin zufrieden.“