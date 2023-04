Altkanzlerin erhält Orden Angela Merkel und das Haar in der Suppe

Denn niemand aus der aktuellen Unionsführung ist zu dem Ereignis eingeladen. Nicht der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, schon gar nicht CSU-Chef Markus Söder. Spricht das für oder gegen Merkel? Eher zeigt sich, das die 68-Jährige ihrer Linie treu bleibt. Seit dem Ausscheiden aus dem Amt ist sie auf Distanz zur CDU und der neuen Parteispitze gegangen. Kein Auftritt auf dem Parteitag in Hannover im vergangenen Jahr, keine Gastspiele zum Beispiel in den Gremien, was ja möglich wäre als Ex-Vorsitzende. Insider erzählen gerne eine Merkel-Anekdote: So habe sie den Ehrenvorsitz der CDU einst mit der Begründung abgelehnt, sie wolle nicht enden wie Helmut Kohl. Der habe als Politpensionär in den Sitzungen immer noch mit dabei gesessen, seine Kommentare von der Seitenlinie abgegeben und genervt. So tickt Merkel halt nicht.