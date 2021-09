Fachkräftemangel in der Altenpflege : Der Anteil der Helferinnen und Helfer in der Altenpflege steigt

Berlin Der Anteil von Helferinnen und Helfern in der Altenpflege ist in den vergangenen Jahren angestiegen, während der Anteil der Fachkräfte gesunken ist. Das geht aus unveröffentlichten Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor. Pflegekammern vertreten aber nur Fachkräfte, nicht die Helfer. Die Linke stellt die Kammern daher infrage.

Wie aus den BA-Daten hervorgeht, die die Linksfraktion angefordert hat, nahm der Anteil der Pflegehelferinnen und Pfleger zwischen 2012 und 2020 um rund drei Prozentpunkte auf 48,8 Prozent aller Beschäftigten zu. Der Anteil der qualifizierten Fachkräfte ging im gleichen Zeitraum in ähnlicher Größenordnung zurück. Er erreichte 2020 nur noch 49,7 Prozent. Fachkräfte machen damit heute weniger als die Hälfte aller Beschäftigten aus. Spezialisten und Experten kommen auf einen Anteil von 1,5 Prozent aller in der Altenpflege Tätigen.

Der abnehmende Trend bei den Fachkräften ist auf den allgemeinen Fachlkräftemangel zurückzuführen, der sich mittlerweile in vielen Branchen bemerkbar macht. Zudem flüchten viele Fachkräfte wegen der zu schlechten Arbeitsbedingungen aus der Pflege. Um sie attraktiver zu machen, diskutieren Politik und Wirtschaft seit Langem über eine bessere Bezahlung und bessere Bedingungen. Ein Mittel, diese durchzusetzen, soll die Einrichtung von Pflegekammern sein, die Beschäftigte in Verhandlungen mit den Arbeitgeber wirkungsvoller unterstützen sollen. Es gehe darum, dass Beschäftigte mit einer Stimme sprechen und so mehr Verhandlungsmacht aufbauten, ist oft zu hören. In Nordrhein-Westfalen soll die Kammer jetzt eingeführt werden, in anderen Ländern wie Schleswig-Holstein ist sie wegen der Ablehnung der Beschäftigten selbst bereits gescheitert. Der Grund: Beschäftigte müssen von ihrem oft geringen Gehalt einen Mitgliedsbeitrag für die Kammer bezahlen, was sie oft nicht einsehen wollen.