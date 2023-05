1,7 Milliarden Anwendungen Alle Covid-Zertifikate laufen bald ersatzlos aus – Arzt richtet Brandbrief an EU-Kommissio

Der CDU-Europa-Abgeordnete, Gesundheitsexperte und Arzt Peter Liese will dabei nicht einfach nur zusehen. Er hat Justizkommissar Didier Reynders und Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides nun in einem dringenden Schreiben aufgerufen, Vorsorge zu treffen, damit die EU-Staaten nicht erneut unvorbereitet in eine Krise tappen. „Wir sind alle sehr froh, dass die Pandemie vorbei ist, und wir benötigen derzeit kein Zertifikat“, räumt Liese in seinem Brief ein, der unserer Redaktion vorliegt. Er selbst halte es auch für unwahrscheinlich, dass eine neue, gefährlichere Covid-Mutation auftreten werde. Allerdings könne man sich da „nicht sicher sein“. Zudem sei allen klar, „dass jedes andere Virus ähnliche Probleme verursachen“ könne.